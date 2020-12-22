الخطوط الأردنية تعلّق رحلاتها من وإلى بريطانيا والسعودية والكويت

المصدر: د ب أ

أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم، تعليق رحلاتها إلى العاصمة البريطانية لندن اعتباراً من يوم أمس، حتى يوم السبت الثالث من يناير المقبل.

وقالت الملكية الأردنية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إنها علقت رحلاتها الجوية أيضاً إلى السعودية تبعاً لقرار هيئة تنظيم الطيران السعودية اعتباراً من يوم أمس، ولمدة أسبوع، بعد تعليق السعودية جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، ومؤقتاً ولمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، كإجراء احترازي بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في دول عدة.

وأشارت إلى أنها علقت رحلاتها من وإلى مطار الكويت الدولي بعد إغلاق دولة الكويت منافذها الحدودية الجوية والبحرية والبرية لغاية الأول من الشهر المقبل.

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