تراجع أسعار الذهب مقابل ارتفاع الدولار

المصدر: د ب أ

أنهت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تعاملات أمس الاثنين على تراجع في ظل ارتفاع قيمة الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، مقابل تصاعد المخاوف من الارتفاع السريع لأعداد المصابين بما يعتقد أنها سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وأعاد العديد من دول أوروبا فرض قيود على السفر والأنشطة الاقتصادية للحد من انتشار الفيروس.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى في التعاملات الأوروبية إلى 02ر91 نقطة، قبل أن يفقد مكاسبه لينهي التعاملات عند مستوى 13ر90 نقطة.

وتراجع سعر الذهب بمقدار 10ر6 دولارات؛ أي بنسبة 3ر0% تقريبا إلى 80ر1882 دولار للأوقية تسليم فبراير المقبل. كان سعر الذهب قد ارتفع في التعاملات الآسيوية صباح أمس إلى أكثر من 1900 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 346ر0 دولار إلى 379ر26 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل، فيما تراجع سعر النحاس بمقدار 0550ر0 دولار إلى 5775ر3 دولار للرطل تسليم مارس المقبل.

وعلى صعيد الجائحة، قررت بريطانيا فرض إجراءات إغلاق مشددة بسبب سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا المستجد. كما قرر العديد من دول أوروبا حظر استقبال رحلات الطيران من بريطانيا.

ومن المنتظر أن يضطر أكثر من 16 مليون بريطاني إلى البقاء في منازلهم بعض فرض إغلاق تام في لندن وجنوب شرق إنجلترا.

ويعتقد أن السلالة الجديدة اسرع انتشارا من السلالة الأصلية لفيروس كورونا المستجد بنسبة 70% تقريبا وتم رصدها في الدنمارك وهولندا وأستراليا إلى جانب بريطانيا.

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