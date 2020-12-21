السلالة الجديدة من فيروس كورونا تهوي بأسعار النفط

المصدر: د ب أ

هوت أسعار النفط بنحو 5% اليوم الاثنين مع زياردة المخاوف من ظهور سلالة جديدة أسرع انتشارا من فيروس كورونا.

وهبط خام برنت القياسي 2.59 دولار، بنسبة تقترب من 5%، إلى 49.66 دولاراً للبرميل، بعدما سجل الجمعة أعلى مستوى منذ مارس.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط2.49 دولار، أي 5.1 %، إلى 46.75 دولارا، بعدما سجل الجمعة أعلى مستوى منذ فبراير.

وعلقت العديد من الدول الرحلات الجوية من بريطانيا، فيما يساور المسؤولون القلق بشأن سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا أدت إلى إغلاق لندن وجنوب شرقي إنجلترا.

ويقول مسؤولون إن عدوى السلالة الجديدة أكثر قدرة على الانتقال بنسبة تصل إلى 70% من السلالات المعروفة سابقا، ولكن لا يوجد دليل على أن هذه السلالة أكثر فتكا.

وتم رصد حالات فردية من الإصابة بالسلالة الجديدة في دول أخرى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم رصد السلالة الجديدة في كل من هولندا والدنمارك وأستراليا.

وتأتي تراجعات اليوم بعد سبعة أسابيع من المكاسب التي قادها التفاؤل بشأن طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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