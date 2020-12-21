ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي

المصدر: د ب أ

ارتفعت أسعار الذهب مجددا لتعود إلى مستوى 1900 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر الماضي، في الوقت الذي تزايدت فيه المخاوف من تفشي جائحة فيروس كورونا وإعادة فرض الإجراءات والقيود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس في العديد من دول العالم، في الوقت الذي أعلن فيه قادة الكونجرس الأمريكي التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز اقتصادي جديدة بقيمة 900 مليار دولار تقريبا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار التعاقدات الفورية للذهب ارتفت صباح اليوم الاثنين بنسبة 1% إلى 1900.09دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر الماضي، قبل أن يتراجع السعر قليلا إلى 1899.45 دولار للأوقية في تعاملات الظهيرة في سنغافورة.

في الوقت نفسه فإن سعر الذهب الآن يزيد بنسبة 25% تقريبا عن مستواه منذ عام. كما ارتفع سعر الفضة اليوم بأكثر من 4% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر الماضي. واستمر ارتفاع سعر البلاديوم لليوم الخامس على التوالي. كما ارتفع سعر البلاتين.

وفي سوق العملة ارتفع مؤشر بلومبرج لقيمة الدولار أمام العملات الرئيسية في تعاملات آسيا اليوم بنسبة 5ر0%.



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