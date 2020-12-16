استقرار أسعار الذهب وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي

المصدر: رويترز

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وسط توقعات لمزيد من الدعم للاقتصاد الأمريكي وموقف تيسيري من مجلس الاحتياطي الاتحادي في مقابل ضغوط تفرضها مشاعر التفاؤل حيال لقاحات كوفيد-19.

ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفوري للذهب ليسجل 1854.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18.18 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ التاسع من ديسمبر عند 1865.50 دولار. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1858.70 دولار.

وقالت سوكي كوبر المحللة في ستاندرد تشارترد "السوق عالقة بين التفاؤل حيال تطورات اللقاح والمخاوف من تنامي معدلات الإصابة (بكوفيد-19)،" مضيفة أن التركيز منصب على اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ومفاوضات التحفيز الأمريكية.

تحدث مشرعون أمريكيون كبار عن تقدم ملموس صوب التوصل إلى اتفاق لتخفيف تداعيات كوفيد-19 بينما تتصاعد الضغوط في ظل تنامي الإصابات بالفيروس في بلد يسجل أعلى عدد للإصابات.

وقالت كوبر "ضعف الدولار وتوقعات التيسير من اجتماع لجنة السوق المفتوحة تدعم أسعار الذهب."

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.7 بالمئة إلى 24.90 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة ليسجل 1024.64 دولار.

وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2333.12 دولار للأوقية.

وقال جيمس ستيل المحلل لدى إتش.إس.بي.سي في مذكرة "ما لم تُخرج موجة الإصابات الحالية الاقتصاد العالمي عن مساره، فإن تعافي الإنتاج الصناعي قد يعزز بدرجة أكبر الفضة ومجموعة معادن البلاتين."

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