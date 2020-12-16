بتكوين تخترق 20 ألف دولار للمرة الأولى

المصدر: رويترز

كسرت بِتكوين حاجز العشرين ألف دولار للمرة الأولى اليوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق.

قفزت العملة المشفرة 4.5 بالمئة إلى 20 ألفا و440 دولارا، لتبلغ مكاسبها أكثر من 170 بالمئة هذا العام، مدعومة بطلب من مستثمرين كبار تجتذبهم فرص الكسب السريع وما يتردد عن مقاومة العملة للتضخم وتوقعات أن تصبح أداة دفع رائجة.

شهدت موجة صعود بِتكوين تدفقا ضخما للعملة إلى أمريكا الشمالية من شرق آسيا، يغذيه تهافت عليها من مستثمرين أمريكيين كبار كانت بواعث قلق رقابية تثنيهم من قبل.

يتزامن صعود بِتكوين، التي يراها بعض المستثمرين ملاذا آمنا محتملا، مع تراجع السعر الفوري للذهب في الأشهر الأخيرة.

كان غموض سوق العملات المشفرة يثني بعض المستثمرين مثل صناديق التحوط والحسابات العائلية، لكن تشديد الرقابة ساعد في تهدئة تلك المخاوف.

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