الذهب يتراجع إلى أقل مستوياته منذ أسبوعين

المصدر: د ب أ

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا ملموسا خلال تعاملات أمس الاثنين في الأسواق الأمريكية، مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الأعلى مخاطرة في ظل الآمال بتحسن فرص التعافي الاقتصادي السريع في العالم مع بدء استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه حد تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بسبب التشاؤم بشأن فرص تمرير حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة في الولايات من تراجع سعر المعدن الأصفر.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمس إلى 42ر90 نقطة خلال التعاملات قبل أن يسترد جزءا من خسائره فيما بعد ليسجل 80ر90 نقطة ثم ينهي التعاملات عند مستوى 70ر90 نقطة بانخفاض قدره 32ر0 نقطة مئوية عن مستواه في ختام تعاملات يوم الجمعة آخر أيام أسبوع التداول الماضي.

وتراجع سعر الذهب أمس بمقدار 50ر11 دولار؛ أي بنسبة 6ر0% إلى 10ر1832 دولار للأوقية تسليم فبراير المقبل، وهو أقل مستوى له منذ 2 ديسمبر الحالي.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 045ر0 دولار إلى 047ر24 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0015ر0 دولار إلى 5265ر3 دولار للرطل تسليم مارس المقبل.

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