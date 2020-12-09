إدارة ترامب تقترح حزمة تحفيز جديدة بقيمة 916 مليار دولار

المصدر: أ ف ب

قدّمت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمس الثلاثاء حزمة تحفيز جديدة قيمتها 916 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الأمريكي المتضرّر من جائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وهذه الحزمة تزيد قليلاً على قيمة خطّة مساعدات تبلغ 908 مليارات دولار كانت قد اقترحتها الأسبوع الماضي مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيّين والجمهوريّين.

وقال منوتشين إن الحزمة الجديدة تشتمل على أموال للمجتمعات المحلية وحماية للشركات من الملاحقات المتعلقة بكوفيد-19، وهي كانت نقاط شائكة في المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وقُدّمت الخطة الجديدة إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، التي اجتمع معها منوتشين مساء أمس الثلاثاء. وراجع منوتشين الخطة أيضًا مع ترامب وزعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل.

ويمثل اقتراح منوتشين أحدث الجهود للتوصل إلى اتفاق قبل أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة في يناير.

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