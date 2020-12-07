الحكير السعودية تحصل على حقوق امتياز من "ديكاثلون" الفرنسية لـ 10 سنوات

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة "فواز عبد العزيز الحكير وشركاه" السعودية اليوم الاثنين نجاحها في الحصول على حقوق الامتياز التجاري من شركة "ديكاثلون" الفرنسية، وذلك لمدة عشر سنوات من افتتاح المتجر الأول.

وقالت الشركة، في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، أنها تتوقع إطلاق أول متجر لعلامة "ديكاثلون" في السعودية بمول العرب بمدينة جدة غرب المملكة خلال النصف الأول من عام 2021، على مساحة قدرها 3359 مترا مربعا، موضحة أنها تخطط للتوسع بشبكة متاجر "ديكاثلون" إلى أكثر من 30 متجرا.

وأشارت إلى أن "ديكاثلون" تمثل أول علامة ضمن مجموعة العلامات التجارية التي تستهدف الشركة الحصول عليها، موضحة أنه بإبرام هذه الاتفاقية تكون الشركة أضافت قسما جديدا لحصيلة الماركات الحالية تختص بالملابس الرياضية وأنشطتها وأدواتها، في خطوة نحو التنوع وتوسيع دائرة العملاء للشركة.

وأضافت أن توقيع الاتفاقية مع علامة "ديكاثلون" يأتي تأكيدًا على التزامها بتنفيذ استراتيجية النمو التي تتبناها.

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