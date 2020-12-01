الذهب يرتفع من أدنى مستوى في 5 أشهر

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن أدت عمليات بيع كثيفة دفعته لأدنى مستوى في خمسة أشهر تقريبا في الجلسة السابقة إلى تجدد الاهتمام بالمعدن الأصفر الذي يمثل ملاذا آمنا في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 مما يضفي ضبابية على الآفاق الاقتصادية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1785.10 دولارا للأوقية (الأونصة) .

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1788.50 دولار.

وسجل المعدن النفيس أسوأ انخفاض شهري في أربع سنوات أمس الاثنين، ليهبط إلى 1764.29 دولارا للأوقية وهو أدنى مستوى منذ الثاني من يوليو تموز.

وربحت الأسهم الآسيوية بفضل تنامي احتمالات طرح لقاح لكوفيد-19 فيما من المرجح أن يتلقى بعض الأمريكيين اللقاح قبل عيد الميلاد.

لكن حالات الإصابة بالفيروس تجاوزت 1.1 مليون في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، فيما تدرس كاليفورنيا قيودا جديدة مثل إصدار أوامر بالبقاء في المنازل مما يضفي قتامة على التوقعات الاقتصادية.

ويتحول تركيز المستثمرين الآن إلى إفادة سيدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمام اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم، والتي ستقدم مؤشرات على اتجاه السياسة النقدية.

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