عودة السياح إلى تايلاند لأول مرة منذ مارس الماضي

المصدر: د ب أ

استقبلت تايلاند أكثر من 1000 سائح أجنبي في أكتوبر الماضي، كأول مجموعة زائرين يصلوا إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ ستة أشهر، بحسب ما جاء في تقرير إخباري اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيانات صادرة عن وزارة السياحة التايلاندية اليوم الثلاثاء، أن السائحين بدأوا في العودة بأعداد قليلة، من خلال تأشيرات سياحية خاصة للإقامة لمدة طويلة، كانت الحكومة قد كشفت عنها في الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة السياحة أن الوافدين الذين استقبلتهم البلاد خلال شهر أكتوبر الماضي، هي أول مجموعة تصل البلاد منذ مارس الماضي، ويأتون بالمقارنة مع عدد 07ر3 مليون زائر أجنبي كانوا قد وصلوا إلى البلاد في نفس الشهر من العام الماضي.

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