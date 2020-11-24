معظم أسواق الخليج ترتفع بفضل تفاؤل إزاء بايدن ولقاح كورونا

المصدر: رويترز

اقتدت معظم أسواق الخليج بالأسهم في آسيا الأوسع نطاقا لتصعد اليوم الثلاثاء بفضل الموافقة على عملية الانتقال الرسمي للسلطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وتطورات لقاح جديد لفيروس كورونا.

وأمس الاثنين، سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة الخدمات العامة بالمضي قدما في عملية انتقال السلطة لبايدن، رغم تعهده بمواصلة الجهود للطعن على نتائج الانتخابات.

وارتفع سهم إعمار العقارية أكثر من أربعة بالمئة بينما زاد سهم بنك دبي الإسلامي 1.8 بالمئة.

وزاد المؤشر السعودي 0.3 بالمئة بفضل مكاسب البنك الأهلي التجاري والشركة السعودية للصناعات الأساسية بمقدار 0.7 بالمئة لكل منهما.

وصعد مؤشر دبي 1.6 بالمئة وقاد المكاسب أسهم القطاعين المالي والعقاري.

وخالف مؤشر أبوظبي الاتجاه منخفضا 0.4 بالمئة.

وفقد بنك أبوظبي الأول نحو 0.8 بالمئة وخسر سهم العالمية القابضة 1.2 بالمئة.

وفي قطر، ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة، بينما ربح سهم المتحدة للتنمية 6.6 بالمئة ليسجل أكبر مكاسب على المؤشر.

وارتفعت الأسواق المالية عالميا في الأسابيع الأخيرة بعد أنباء مشجعة بشأن تطوير لقاح لمكافحة جائحة كوفيد-19 مما عزز الآمال في تعاف اقتصادي سريع. وسجل برنت اليوم أعلى مستوى منذ مارس حين بدأت حرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا مما أدى لانهيار أسعار الخام.

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