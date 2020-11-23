الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 4 أشهر

المصدر: رويترز

هبطت أسعار الذهب حوالي اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر أثناء التعاملات اليوم الاثنين بعد بيانات أفضل من المتوقع لنشاط الشركات في الولايات المتحدة وتفاؤل بتقدم في لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19، وهو ما عزز الآمال في تعاف اقتصادي أسرع ودفع المستثمرين للتوجه نحو الأصول العالية المخاطر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1834.95 دولار للأوقية (السونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والعشرين من يوليو تموز، قبل أن يقلص خسائره إلى 1.8 بالمئة عند 1836.71 دولار عند الساعة 1600 بتوقيت جريتس.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 1833.30 دولار للأوقية.

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