وزير الاستثمار السعودي: مجموعة العشرين علقت 40% من ديون الدول

المصدر: د ب أ

كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم السبت عن أن مجموعة العشرين بادرت بتعليق 40% من ديون الدول بسبب فيروس كورونا.

وقال الفالح، خلال إحاطة إعلامية عن "مجموعة العشرين" بعنوان "العمل المشترك لإعادة الثقة في الاستثمار العالمي" في الرياض اليوم، إن مجموعة العشرين تبحث إنقاذ العالم من آثار الجائحة، موضحا أن المشاكل الدولية تحتاج إلى تضافر الجهود بتناغم وتعاون.

وأضاف أن "العالم يعيش أزمة إنسانية مع وجود تباطؤ اقتصادي غير معهود"، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 21 مليار دولار لدعم جهود التوصل للقاح لفيروس كورونا.

وقال الفالح إن "أزمة كورونا لم تنتهِ بعد ونعمل على حلها"، موضحا أن سلامة الشعوب أمر مهم ورئيسي لمجموعة العشرين.

وأكد أن الاقتصاد السعودي من أكثر الاقتصادات مرونة في العالم، موضحا أن هناك نصف تريليون دولار يمثل حجم الاحتياطي الأجنبي في المملكة هذا العام".

وعن تطورات أسواق الطاقة، قال الفالح "إننا مؤمنون بأن العالم لا يزال محتاجا لكافة مصادر الطاقة".

وتنطلق أعمال قمة قادة مجموعة العشرين افتراضيا في الرياض مساء اليوم برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والتي ستعقد على مدار يومين.

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