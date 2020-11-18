رئيس إريكسون ينتقد حظر السويد لاستخدام معدات الجيل الخامس من هواوي

المصدر: د ب أ

انتقد بوري إيكهولم الرئيس التنفيذي لشركة صناعة معدات شبكات الاتصالات السويدية إريكسون قرار حكومة السويد حظر استخدام معدات شركة هواوي الصينية المنافسة في شبكات الجيل الخامس للاتصالات، قائلا إن هذا القرار يحد من المنافسة في السوق.

وأضاف إيكهولم في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية :"أنا أنتمي إلى الفئة التي تعتقد أن المنافسة تجعلنا شركة أفضل على المدى الأطول. ربما تكون مؤلمة على المدى الأقصر لكنها تدفعنا لكي نكون أكثر ابتكارا ونصنع منتجات أفضل لعملائنا".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيكهولم القول إن إريسكون تتنافس بشدة مع هواوي لكنها تتعاون معها أيضا في وضع معايير صناعة شبكات الاتصالات.

في الوقت نفسه أبدى الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون تفهمه لحقيقة أن شبكات الاتصالات تعتبر مسألة أمن قومي، متوقعا أن يتأخر إطلاق شبكات الجيل الخامس للاتصالات بشكل عام.

وقال إيكهولم إن إريكسون والسويد تقومان على أساس التجارة الحرة "ومن المهم أن تكون لدينا أسواق مفتوحة ومنافسة حرة".

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