استقالة الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية وتعيين عضو منتدب جديد

المصدر: رويترز

قالت شركة المراعي السعودية، أكبر شركة لمنتجات الألبان في الخليج، اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارتها قرر تعيين بدر عبد الله العيسى عضوا منتدبا.

يأتي هذا القرار بعد قبول مجلس الإدارة استقالة الرئيس التنفيذي للشركة ماجد مازن نوفل لأسباب شخصية. ويشغل نوفل منصبه منذ يناير كانون الثاني.

وسجلت الشركة تراجعا في صافي الربح 3.5 بالمئة في الربع الثالث من العام بفعل تأثر المبيعات بالطلب الموسمي.

ويستثمر صندوق الثروة السيادي بالمملكة صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة صافولا، أكبر مجموعة للمنتجات الغذائية في المملكة، في المراعي.

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