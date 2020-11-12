مصر تخفض أسعار الفائدة الرئيسية

المصدر: د ب أ

قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة الرئيسية بنحو 50 نقطة. وبلغ سعر الفائدة على الإقراض 8.25 في المئة وعلى الإيداع 9.25 في المئة.

كما قرر البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، الخميس، تخفيض العائد على سعر الائتمان والخصم بمقدار 50 نقطة أساس أيضا ليصل إلى مستوى 8.75 في المئة.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصرى تجتمع كل 6 أسابيع لبحث سعر الفائدة ومراجعة السياسة النقدية، ولذلك يتبقى لها اجتماع وحيد خلال العام الحالي.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي إلى 4.5 في المئة سنويا و2.3 في المئة شهريا.

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