الذهب يرتفع بفعل شكوك حيال اللقاح وارتفاع إصابات كورونا

المصدر: رويترز

صعدت أسعار الذهب واحدا بالمئة اليوم الخميس بفعل شكوك في السوق حيال الجوانب اللوجستية لتوزيع لقاح محتمل لكوفيد-19 بينما يستمر تزايد حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة، في حين قدمت آمال في مزيد من التحفيز المالي والنقدي دعما للمعدن الذي يُعد ملاذا آمنا.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1882.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1536 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة واحدا بالمئة إلى 1880.10 دولارا للأوقية.

وقال فيليب ستريبل، كبير خبراء السوق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو، "تركز سوق (الذهب) على التحفيز وعدد حالات كوفيد-19 الذي يواصل الارتفاع".

وأضاف فيما يتعلق باللقاح "لا نعرف كيف سيجري التوزيع... يبدو أنه حتى لو توافر لقاح، فإن أحدا لن يسارع على الأرجح في الخروج للحصول عليه".

انخفض الذهب 4.6 بالمئة هذا الأسبوع بعد أنباء مشجعة عن تجارب المرحلة الأخيرة للقاح ابتكرته شركة فايزر الأمريكية للأدوية أدت إلى صعود الأسهم وتراجع حاد للمعدن النفيس.

ويتحول تركيز المستثمرين الآن إلى خطابين يلقيهما رئيسا بنكي الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو ونيويورك في وقت لاحق من اليوم بشأن التحفيز النقدي والاستقرار الاقتصادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.4 بالمئة إلى 24.35 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 1.8 بالمئة إلى 880.75 دولارا للأوقية في حين زاد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 2347.38 دولارا للأوقية.

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