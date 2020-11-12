بيع ألماسة نادرة بمزاد مقابل 26.6 مليون دولار

المصدر: رويترز

قالت دار سوذبي للمزادات، الأربعاء، إن ألماسة شديدة الندرة بلون وردي ومسحة بنفسجية، تم استخراجها في روسيا، بيعت بمبلغ 26.6 مليون دولار.

ووصفت سوذبي الألماسة بأنها "أعجوبة حقيقية من عجائب الطبيعة".كانت سوذبي تتوقع أن يتراوح سعر الألماسة "روح الورد" النقية ذات الشكل البيضاوي، بين 23 مليون دولار و38 مليون دولار عندما تُعرض للبيع في المزاد في جنيف.

وافتتح المزاد بسعر 16 مليون دولار ثم قفز إلى 21 مليون دولار عند إغلاق المزاد بالإضافة إلى العمولة. وقالت سوذبي إن منافسا عبر الهاتف اشترى الألماسة وطلب عدم الكشف عن هويته.

وقال بينوا ريبلين خبير المجوهرات الذي أشرف على البيع إن الألماسة، البالغ وزنها 14.83 قيراط، سجلت رقما قياسيا كأكبر بلورة ماسية وردية زاهية تُعرض في مزاد.

وسميت الألماسة باسم الباليه الروسي "روح الورد" الذي قدمه راقص الباليه الأسطورة فاسلاف نيجنيسكي في عام 1911.

وأضافت دار سوذبي أن الألماسة، التي استخرجتها شركة (ألروسا) الروسية في يوليو تموز 2017 تم اقتطاعها وتشكيلها من أكبر بلورة ماسية وردية يتم العثور عليها في روسيا على الإطلاق.

وعُرضت الجوهرة في هونج كونج وسنغافورة وتايبه.

وزاد إقبال أثرياء العالم على الأحجار الكريمة الملونة في السنوات الأخيرة، ويحظى الألماس عالي الجودة وردي اللون بتقدير خاص.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز