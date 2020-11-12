تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

المصدر: د ب أ

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال التعاملات الأمريكية، الأربعاء، مع تحسن قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، مما أدى إلى تراجع جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري.

كما ساعد التفاؤل بشأن قرب طرح لقاح فعال مضاد لفيروس كورونا المستجد، في تهدئة المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي، مما أدى إلى زيادة الإقبال على الأصول المالية الأعلى مخاطرة مثل الأوراق المالية.

وفي سوق الصرف ارتفع مؤشر قيمة الدولار إلى 93.21 نقطة خلال التعاملات قبل أن يفقد جزءا من المكاسب في نهاية التعاملات ليسجل 05ر93 نقطة بارتفاع نسبته 32ر0 في المئة عن مستواه أمس.

وتراجع سعر الذهب بمقدار 80ر14 دولار أي بنسبة 0.8 في المئة إلى 1861.60 دولارا للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 195ر0 دولار إلى 24.267 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل. في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0.0215 دولار إلى 1.1340 دولار للرطل تسليم المقبل.

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