ارتفاع في أسعار النفط بعد فوز بايدن

المصدر: د ب أ

سجلت أسعار النفط والذهب ارتفاعات اليوم الاثنين، مع بدء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الاستعداد لبدء المرحلة الانتقالية رغم عدم إقرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بنتيجة الانتخابات.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" للأنباء فقد قفز سعر خام برنت تسوية يناير بـ 2.6% إلى 40.48 دولار، كما ارتفعت أسعار الذهب بـ 0.5% إلى 1960.99 دولار للأوقية.

ولفتت الوكالة في الوقت نفسه إلى أن الوضعية غير المحسومة بمجلس الشيوخ ربما تضعف إمكانية إقرار خطة تحفيز كبرى قبل يناير.

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