جيف بيزوس يبيع حصة من أسهم "أمازون" بـ 3 مليارات دولار

المصدر: د ب أ

باع جيف بيزوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، عملاق التجارة الالكترونية الأمريكي، حصة من أسهم الشركة تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، بحسب وثائق تلقتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أمس الأربعاء.

ووفقا للجنة، باع بيزوس حصصا من أسهم أمازون بقيمة عشرة مليارات دولار خلال عام 2020.

وكان بيزوس، الذي يبلغ من العمر 56 عاما، أسس أمازون في عام 1994، ولا يزال أكبر مساهم منفرد في الشركة.

وبحسب مجلة فوربس، ومؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، فإن بيزوس، الذي تقدر ثروته بحوالي 190 مليار دولار، هو الشخص الأكثر ثراء في العالم.

وجرى تقييم أمازون بنحو 1.6 تريليون دولار مؤخرا، وسجلت أسهم الشركة صعودا بنسبة 75 في المئة منذ بداية العام الجاري.

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