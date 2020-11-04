النفط يهبط بعد إعلان ترامب الفوز في الانتخابات

المصدر: رويترز

تحول النفط للهبوط، اليوم، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي فوزه في الانتخابات، رغم عدم الانتهاء من فرز ملايين الأصوات، كما لا يتوقع إعلان النتائج النهائية قبل عدة أيام.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً، ما يعادل 0.4 في المئة إلى 37.51 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0755 بتوقيت غرينتش، بعدما تقلب السعر صعوداً معظم الجلسة في آسيا.

وهبط خام برنت ثمانية سنتات ما يوازي 0.2 في المئة إلى 39.63 دولاراً، بعدما جرى تداوله بين 39.85 و40.80 دولاراً.

وأعلن ترامب فوزه على منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي أعرب عن ثقته بالفوز في السباق الذي لن تظهر نتيجته إلى حين انتهاء فرز الأصوات في عدة ولايات، والذي قد يستغرق ساعات أو أياماً.

وانخفضت أسعار النفط أكثر من عشرة في المئة الأسبوع الماضي مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا وفرض مزيد من القيود على الحركة مما أضر بآفاق الطلب.

وعوضت أسعار النفط هذه الخسائر تقريباً في مكاسب على مدار ثلاثة أيام هذا الأسبوع قبل الانتخابات.

ودعمت الأسعار، في وقت سابق، بيانات معهد البترول الأمريكي أمس، التي أظهرت انخفاضاً حاداً للمخزونات الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات البنزين.

ونزلت مخزونات الخام الأمريكية ثمانية ملايين برميل في الأسبوع الماضي لنحو 487 مليون برميل، حسب المعهد.

ودعم الأسعار أيضاً إعلان الجزائر عضو أوبك تأييدها لتأجيل زيادة مزمعة في إنتاج أوبك+ النفطي في يناير، بعد تلميح وزير الطاقة الروسي إلى إمكانية ذلك من خلال اجتماعه مع شركات النفط بالبلاد.

ومن المقرر أن تقلص أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، حجم التخفيضات البالغة 7.7 ملايين برميل يومياً بنحو مليوني برميل يومياً اعتباراً من يناير.

وقالت مصادر إن أوبك وروسيا تدرسان تعميق تخفيضات النفط في العام المقبل لدعم الأسعار.

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