وول ستريت تغلق على زيادة كبيرة في يوم الانتخابات الأمريكية

المصدر: رويترز

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير الثلاثاء، إذ يصوت الأمريكيون في واحدة من أكثر انتخابات الرئاسة شراسة في تاريخ البلاد، ويراهن المستثمرون على أنها ستُحسم دون الدخول في عملية طويلة، مما يؤدي إلى صفقة سريعة بشأن المزيد من التحفيز المالي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 554.98 نقطة، بما يعادل 2.06 بالمئة، إلى 27480.03 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 58.92 نقطة، أو 1.78 بالمئة، إلى 3369.16 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 202.96 نقطة، أو 1.85 بالمئة، إلى 11160.57 نقطة.

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