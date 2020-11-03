الذهب يرتفع مع نزول الدولار في ظل ضبابية الانتخابات

المصدر: رويترز

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء، إذ يدفع نزول الدولار والضبابية فيما يتعلق بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية المستثمرين إلى اللجوء إلى المعدن الذي يعد ملاذا آمنا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1901.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1452 بتوقيت غجرينتش.

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7 بالمئة إلى 1906.30 دولارات.

وقال جيفري سيكا مؤسس سيركل سكويرد أولترنتف إنفستمنتس "الدافع الوحيد وراء أسعار الذهب هي الاحتمالات المرتفعة لأن تكون هناك ضبابية حول الانتخابات الأمريكية من التنبؤات بعدم التوصل لنتيجة نهائية الليلة".

بالرغم من التقدم الثابت لجو بايدن في استطلاعات الآراء المحلية، فإن الفوارق ضئيلة في ولايات متأرجحة، وقد يستغرق الأمر أياما لمعرفة النتيجة بسبب التأخيرات في فرز الأصوات.

وتلقى المعدن دعما من نزول الدولار، إذ يراهن المستثمرون على فوز بايدن الذي قد يضخ تحفيزا أكبر للاقتصاد المتضرر من الفيروس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 24.17 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 861.08 دولارا، وصعد البلاديوم 2.9 بالمئة إلى 2276.78 دولارا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز