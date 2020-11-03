"وول ستريت" ترتفع عند الفتح بدعم رهانات على فوز بايدن

المصدر: رويترز

ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت عند الفتح اليوم "الثلاثاء"، إذ يراهن المستثمرون على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في واحدة من أكثر انتخابات الرئاسة الأمريكية حساسية في التاريخ الأمريكي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 213.64 نقطة، بما يعادل 0.79 بالمئة، إلى 27138.69 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 26.01 نقطة، أو 0.79 بالمئة، إلى 3336.25 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 81.05 نقطة، أو 0.74 بالمئة، إلى 11038.66 نقطة.

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