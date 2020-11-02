الذهب يرتفع مع قلق المستثمرين من انتخابات أمريكا

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية وتزايد الإصابات بكوفيد-19، كما تفاقمت المخاوف الاقتصادية من جراء تجدد إجراءات العزل في بعض الدول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1892.90 دولاراً للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7%، لتسجل عند التسوية 1892.50 دولاراً.

وقال كريج إرلام، المحلل في أوندا: "لا نرى سوى مكاسب طفيفة (للذهب)، وهذا ليس مفاجئاً. هذا الأسبوع يحركه حدث مهم.. الانتخابات بالطبع"، مضيفاً أن الذهب قد يشهد بعض التقلبات في الأسعار في يوم الانتخابات.

وتابع: "نرى بعض التماسك في التحركات بعدما تعرض الذهب لضغوط قوية الأسبوع الماضي".

وهبطت أسعار الذهب 1.2% الأسبوع الماضي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.35% إلى 23.95 دولاراً للأوقية، بينما استقر البلاديوم عند 2213.70 دولاراً، وارتفع البلاتين 0.7% إلى 855.17 دولاراً.

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