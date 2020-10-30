الدولار يستقر واليورو قرب أدنى مستوى في 4 أسابيع

المصدر: رويترز

أوقف الدولار ارتفاعه اليوم الجمعة، بينما قبع اليورو قرب أدنى مستوى في أربعة أسابيع مقابل العملة الأمريكية بعد أن ألمح البنك المركزي الأوروبي إلى المزيد من التيسير النقدي بحلول نهاية العام.

وأثناء الليل، ساهم انخفاض اليورو بالإضافة إلى بيانات أمريكية في دفع الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع مقابل سلة من العملات.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مستقرة لكنه تعهد باحتواء التداعيات المتزايدة للموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا، قائلا إنه سيحدد استجابته على نحو أدق بحلول اجتماعه في ديسمبر مثلما تتوقع السوق بوجه عام.

وارتفع اليورو قليلا إلى 1.1679 دولار في آسيا بعد أن بلغ أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 1.1650 دولار في التعاملات الأمريكية أثناء الليل.

ومقابل الين، تراجعت العملة الأوروبية المشتركة قليلا إلى 121.79 ين.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة قياسية في الربع الثالث واتجاها يتحسن في طلبات إعانة البطالة الأمريكية، بينما ما زالت التأثيرات السلبية الناتجة عن ركود فيروس كورونا مستمرة.

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