خسائر حادة تعصف بأسهم أوروبا و 5% تراجعاً في ألمانيا بفعل الإغلاق

المصدر: رويترز

عانت الأسهم الألمانية من أسوأ أداء يومي لها منذ أوائل يونيو اليوم الأربعاء بعد أن وافقت الحكومة على إغلاق عام للتصدي لتنامي حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، ليقتفي سائر الأسواق الأوروبية أثرها بفعل المخاوف من مزيد من القيود في أنحاء القارة.

هوى المؤشر داكس الألماني ما يصل إلى خمسة بالمئة ثم قلص خسائره ليغلق منخفضا 4.2 بالمئة عند أدنى مستوياته في خمسة أشهر. مازالت تفاصيل الإجراءات الألمانية قيد التفاوض، وتقول مصادر إن الحكومة قررت إغلاق الحانات والمطاعم من الثاني من نوفمبر.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ثلاثة بالمئة في أشد خسائره اليومية خلال خمسة أسابيع. وهبط المؤشر الفرنسي الرئيسي 3.4 بالمئة قبيل كلمة تلفزيونية للرئيس إيمانويل ماكرون في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش من المتوقع أن يصدر فيها أوامر بلزوم المنازل.

وقال محمد كاظمي، مدير المحفظة في يو.بي.بي، "أنباء تجدد إجراءات الإغلاق... ستؤجج المخاوف حيال النمو في المنطقة.

"من المرجح أن يدفع هذا (كريستين) لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى لزوم جانب التيسير النقدي في تصريحاتها خلال المؤتمر الصحفي غدا، ممهدة لمزيد من إجراءات التيسير في المستقبل."

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