الليرة التركية تسجل مستويات متدنية جديدة مقابل الدولار

المصدر: رويترز

ضعفت الليرة التركية لمستويات متدنية جديدة مقابل الدولار اليوم الأربعاء بعد أن رفع البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم في العامين الحالي والمقبل.

وسجلت الليرة أقل مستوى على الإطلاق عند 8.2655 مقابل العملة الأمريكية بحلول الساعة 0908 بتوقيت جرينتش. كانت العملة قد أغلقت عند 8.1875 ليرة أمس وفقدت نحو 28 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

ورفع البنك المركزي توقعاته للتضخم إلى 12.1 بالمئة من 8.9 بالمئة اليوم وقال إن توقعا بأن يسجل التضخم اتجاها نزوليا في النصف الثاني من العام لم يتحقق.

وأدى التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة والخلاف مع فرنسا والنزاع بين تركيا واليونان علي الحقوق البحرية والمعارك في ناغورني قرة باغ إلى ضعف الليرة.

وأبقى البنك المركزي الخميس الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند 10.25 بالمئة ورفع نافذة السيولة المتأخرة إلى 14.75 بالمئة، قائلا إن تشديدا واسعا للأوضاع المالية قد تحقق بالفعل بعد خطوات لاحتواء مخاطر التضخم.

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