ارتفاع ملحوظ لأسعار النفط

المصدر: د ب أ

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفاعا ملحوظا أمس الثلاثاء في التعاملات الأمريكية، في ظل تقارير عن إخلاء أكثر من 150 منشآة نفطية بحرية على امتداد ساحل خليج المكسيك بسبب الإعصار زيتا.

وكان عدد من الشركات النفطية العاملة في المنطقة ومنها بي.بي وشيفرون وإيكوينور قد أخلت منصاتها وأوقفت الإنتاج بسبب الإعصار المنتظر مروره في منطقة المنتجعات ثم يتحرك عبر حقول النفط في خليج المكسيك.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي أمس بمقدار 01ر1 دولار؛ أي بنسبة 6ر2 في المئة تقريبا إلى 57ر39 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للأسواق العالمية بنحو 60ر0 دولار؛ أي بنسبة 4ر1 في المئة إلى 04ر41 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.

وأدى إغلاق المنشآت النفطية الأساسية في خليج المكسيك بسبب الإعصار زيتا إلى عدم إنتاج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا في هذه المنطقة.

في المقابل جاء ارتفاع الأسعار كأحدث تطور نتيجة احتمالات زيادة إنتاج النفط في ليبيا بعد الاتفاق بين الفرقاء هناك، وضعف آفاق الطلب العالمي على الطاقة بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية.

في الوقت نفسه يترقب المتعاملون بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن المخزون والمقرر صدورها غدا.

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