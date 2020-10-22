الذهب يواصل الارتفاع لليوم الثالث

المصدر: د ب أ

واصلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي، مع استمرار تراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

في الوقت نفسه أدت التقارير عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى تعزيز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري آمن.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى أمس الأربعاء إلى 47ر92 نقطة في الصباح، قبل أن يتحسن قليلا إلى 56ر92 نقطة، ليظل أقل بنسبة 5ر0 في المئة عن مستواه في ختام تعاملات أول أمس.

وارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم بمقدار 1ر14 دولار؛ أي بنسبة 7ر0 في المئة عن مستواه أول أمس إلى 50ر1929 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 261ر0 دولار إلى 241ر25 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0505ر0 دولار إلى 1955ر3 دولار للرطل تسليم ديسمبر المقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز