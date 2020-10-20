الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار وتزايد الآمال في حزمة تحفيز أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا قبل الانتخابات الرئاسية، وهو ما عزز جاذبية المعدن النفيس كأداة للتحوط ضد التضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.34 بالمئة إلى 1910.70 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة لتسجل عند التسوية 1915.40 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.4 بالمئة أمام منافسيه إلى أدنى مستوى له منذ 21 سبتمبر أيلول، وهو ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال أوجين فاينبرج المحلل في كومرتس بنك "تركيز المستثمرين منصب على حزمة مساعدات جديدة للاقتصاد الأمريكي وما إذا كانت ستطرح بنجاح قبل الانتخابات".

وتابع: "الانتخابات في حد ذاتها مهمة جدا. كما (تقيم) السوق فرص كل مرشح والتأثير على السياسية النقدية مستقبلا".

وقال درو هاميل المتحدث باسم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنها ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين "يواصلان تضييق خلافاتهما" بشأن الحزمة.

ويميل الذهب، الذي ارتفع حوالي 26 بالمئة منذ بداية العام، للاستفادة من برامج تحفيز على نطاق واسع باعتباره أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيم العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 24.78 دولارا للأوقية وقفز البلاتين 2.35 بالمئة إلى 876.61 دولارا بينما صعد البلاديوم 2.48 بالمئة إلى 2401.60 دولار.

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