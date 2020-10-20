انتخاب المصري محمود محيي الدين مديراً تنفيذياً لصندوق النقد الدولي

المصدر: د ب أ

أعلن مجلس الوزراء المصري عن انتخاب المرشح المصري الدكتور محمود محيي الدين بالإجماع مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولي وعضواً بمجلس إدارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية.

وقال المجلس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الدول العربية تتضمن مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن، بالإضافة إلى المالديف.

وأكد محيي الدين، أن عمله سيكون "منصبا على مساندة الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية و التنموية من خلال سياساتها المالية والنقدية، خاصة أن هذه الفترة تشهد تحديات كبرى للتعامل مع تبعات جائحة كورونا وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية، وخاصة تراجع معدلات النمو والتشغيل وزيادة المديونية"، حسب البيان.

وتابع محيي الدين، الذي شغل منصب وزير الاستثمار المصري الأسبق، "أنه سيتم العمل أيضا على تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة في النمو، وتأكيد أهمية السياسات المتوازنة لتحقيق أهداف التنمية، وخاصة مكافحة الفقر وتحقيق العدالة في توزيع الدخول ومساندة البيئة والتعامل مع التغيرات المناخية"، وفق البيان.

وأشار البيان إلى تولى محيي الدين مناصب دولية عدة كان آخرها عمله السابق في البنك الدولي نائبا أول لرئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة والعلاقات مع الأمم المتحدة والمشاركات؛ وبعدها تولي منصبه الحالي مبعوثاً للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.

ومن خلال انتخاب محيي الدين، تحتفظ مصر بهذا المنصب خلفا للدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق والذي تنتهي مدة عمل مع انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي نهاية الشهر الجاري، وفق البيان.

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