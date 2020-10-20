أمريكا تضع كياناتٍ وأفراداً من الصين على قائمتها السوداء لتعاملهم مع إيران

المصدر: رويترز

أعلنت الولايات المتحدة أمس الاثنين أنها أدرجت شخصيتين وست مؤسسات من الصين على قائمتها السوداء لتعاملهم مع شركة شحن إيرانية، وساعدوها في بعض الحالات على الإفلات من العقوبات الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن المؤسسات الصينية التي تعاملت مع الأسطول البحري لخطوط الشحن لجمهورية إيران الإسلامية (إيريسل جروب) هي شركات (ريتش هولدنغ جروب شانجهاي)، و(ريتش شيبينغ لاينز) و(ديلايت شيبينغ) و(جريشس شيبينغ) و(نوبل شيبينغ) و(سوبريم شيبينغ).

وقالت الوزارة في بيان إنها أدرجت إيريك تشين، المدير التنفيذي لشركة (ريتش هولدنغ) ورئيس الشركة دانيل هي على القائمة أيضا.

ونتيجة لإدراجهم على قائمة الخزانة الأمريكية السوداء، يجري تجميد أصول هذه الكيانات والأفراد ويمنع المواطنون الأمريكيون بشكل عام من التعامل معهم.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان "اليوم، نؤكد على تحذيرنا لجميع أصحاب المصالح في العالم: إذا تعاملتم مع شركة (إيريسل جروب) فستكونون عرضة للعقوبات الأمريكية".

وهذه العقوبات هي الأحدث ضمن سلسلة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي عام 2015 الذي أبرمته إيران مع ست قوى عالمية كبرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز