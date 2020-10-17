إلغاء رحلات جوية في اليونان يومي الأحد والاثنين بسبب إضراب

المصدر: د ب أ

يتعين على المسافرين جوا من اليونان وإليها أن يتوقعوا مشاكل كبيرة يوم غد الأحد وبعد غد الاثنين، حيث سيتوقف مراقبو الحركة الجوية وموظفو الطيران المدني عن العمل لعدة ساعات في إطار إضراب.

وناشدت شركات الطيران اليونانية المسافرين بالاتصال بشكل عاجل بالشركة التي حجزوا لديها، أو إعادة الحجز.

كما أعلن أكبر مطار في العاصمة أثينا عبر موقعه الالكتروني، اليوم السبت ، إلغاء العديد من الرحلات الجوية.

وتطالب نقابات مراقبي الحركة الجوية وموظفي الطيران المدني بزيادة الأجور وتعيين مزيد من الموظفين.

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