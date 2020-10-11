الأهلي التجاري السعودي يوقع اتفاق اندماج ملزما مع سامبا

المصدر: رويترز

قال البنك الأهلي التجاري، أكبر البنوك السعودية، اليوم الأحد إنه دخل في اتفاق اندماج ملزم مع مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان موحد بأصول تبلغ 837 مليار ريال (223 مليار دولار).

سيحصل مساهمو سامبا على 0.739 سهم جديد في الأهلي التجاري مقابل كل سهم يملكونه في سامبا، حسبما ذكر الأهلي التجاري في إشعار للبورصة.

وصندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، مساهم رئيسي في البنكين، بحصة 44.29 بالمئة في الأهلي التجاري و22.91% في سامبا.

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