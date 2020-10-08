النفط يتخطى 43 دولاراً بدعم تراجع الإمدادات

المصدر: رويترز

ارتفع النفط اليوم الخميس لأكثر من 43 دولاراً للبرميل، مدعوما بتعطل للإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة وتراجعات محتملة أخرى للإمدادات من النرويج، إلى جانب آمال في بعض المساعدات الأمريكية المرتبطة بفيروس كورونا.

ومع توقعات بأن تزيد شدة الإعصار دلتا إلى عاصفة من الفئة الثالثة، جرى إجلاء عمال النفط والغاز من منشآت الإنتاج البحرية بالخليج الأمريكي. وتعطل ما يقرب من 1.5 مليون برميل من الإنتاج اليومي.

وبحلول الساعة 1338 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 1.16 دولار، بما يعادل 2.8%، إلى 43.15 دولار للبرميل بعد أن انخفض 1.6% أمس الأربعاء.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار، أو 2.8%، إلى 41.07 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 1.8% أمس.

وقال بيورنار تونهاوجن من ريستاد إنرجي "السوق ترحب بالانخفاضات في الإنتاج، إذ ينتج العالم الآن نفطا أكثر مما يمكنه استهلاكه.

وأضاف: "الدعم الذي تتلقاه الأسعار اليوم غير مرشح للاستمرار نظرا لأن أغلبه راجع إلى الطقس وإضراب عمالي".

تدعم النفط أيضا باحتمالات مزيد من التوقف في الإنتاج ببحر الشمال بسبب إضراب للعمال. سيتعين إغلاق حقل يوهان سفيردروب الرئيسي إذا لم ينته الإضراب بحلول 14 أكتوبر.

يأتي الفاقد في الإنتاج في مواجهة مخاوف بشأن الطلب وزيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا وتنامي مخزونات الخام الأمريكية.

كما دعم السوق أيضا تجدد التفاؤل حيال بعض المساعدات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

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