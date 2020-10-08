"فاو": ارتفاع أسعار الغذاء العالمية 5% في سبتمبر

المصدر: رويترز

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت لرابع شهر على التوالي في سبتمبر مدفوعة بزيادات قوية في أسعار الحبوب والزيوت النباتية.

وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 97.9 نقطة في الشهر الماضي مقارنة مع مستوى معدل نزولا عند 95.9 نقطة في أغسطس.

وكان الرقم المسجل في أغسطس قبل التعديل 96.1 نقطة.

وذكرت المنظمة التي تتخذ من روما مقرا في بيان أن محاصيل الحبوب في أنحاء العالم تظل متجهة صوب تحقيق معدل سنوي قياسي في 2020 على الرغم من تعديلها على نحو طفيف لتوقعات سابقة.

وزاد مؤشر أسعار الحبوب للمنظمة في سبتمبر 5.1% على أساس شهري و13.6% على أساس سنوي.

وانخفض متوسط أسعار السكر 2.6% مقارنة بأغسطس مما يعكس توقعات بفائض إنتاج عالمي للموسم الجديد 2020-2021.

وعدلت فاو توقعاتها بالخفض لموسم الحبوب للعام الحالي بمقدار 2.5 مليون طن مما يعكس توقعات أقل بشأن الإنتاج العالمي من الحبوب الخشنة.

لكن على الرغم من هذا الخفض، لا تزال المنظمة تتوقع حصادا قياسيا هذا العام يبلغ 2.762 مليار طن بزيادة 2.1% على أساس سنوي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز