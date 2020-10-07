الليرة التركية تواصل الهبوط المدوي أمام الدولار

المصدر: رويترز

لامست الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار اليوم الأربعاء، متأثرة ببواعث قلق المستثمرين من عقوبات أمريكية محتملة والعلاقات المتوترة مع الاتحاد الأوروبي والصراع الدائر في القوقاز.

فقدت العملة 24% من قيمتها هذا العام بفعل المخاوف حيال تناقص احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي والتدخلات باهظة التكلفة في سوق الصرف والمشاكل الجيوسياسية.

وسجلت الليرة مستوى منخفضا جديدا عند 7.8850 مقابل العملة الأمريكية، ليضعف سعرها عن الإغلاق السابق البالغ 7.8050 ليرة.

وبحلول الساعة 12:32 بتوقيت جرينتش، بلغ السعر 7.8800.

تجدد القلق بشأن عقوبات أمريكية محتملة بعد أن نشرت بلومبرج أمس الثلاثاء أن أنقرة ستبدأ قريبا اختبار منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

في غضون ذلك، تصاعدت التوترات مع الاتحاد الأوروبي على ما يبدو بعد أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن قرارات قمة الاتحاد الأسبوع الماضي بخصوص نزاعات من بينها الحقوق البحرية في شرق المتوسط لم تكن كافية لحل الخلافات.

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