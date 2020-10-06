فينابلر للمدفوعات تتلقى عرض استحواذ من بريزم أدفانس

المصدر: رويترز

قالت فينابلر اليوم الثلاثاء إن بريزم أدفانس سولوشنز للتكنولوجيا وحلول البرمجيات تقدمت بعرض استحواذ على مجموعة المدفوعات المدرجة في المملكة المتحدة يتضمن إعادة هيكلة وتسوية ديونها، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن حجم العرض.

وسيقدم العرض المقترح رأس مال عاملا لفينابلر والشركات التابعة لها فيما ستقوم بريزم بإعادة هيكلة مجلس إدارة الشركة.

وقالت فينابر إنها ستتفاوض مع بريزم بشأن اتفاق شراء أسهم.

وقال بهايراف تريفيدي الرئيس التنفيذي لفينابلر "بعد شهور من العمل الجاد في ظل أوضاع شديدة الصعوبة للسيولة مقرونة بتأثير جائحة كورونا على عملياتنا يسرني أن نمضي الآن قدما مع بريزم".

يأتي العرض الذي وافق عليه مجلس إدارة فينابلر بعد وقت مضطرب شهد تحذير الشركة من أن ديونها قد تزيد على المعلن من قبل بنحو مليار دولار، فيما علقت سلطات الضرائب البريطانية تسجيل وحدتين تابعتين لها.

واستقال مؤسس الشركة الملياردير الهندي ب.ر شيتي من منصبه كرئيس مجلس إدارة مشارك في أغسطس حيث تعرضت بعض الشركات التي يدعمها لأزمة مالية شديدة بعدما تبين في وقت سابق من العام نفسه أنها لم تفصح عن ديون وظهرت مزاعم بشأن عمليات احتيال.

وأعلنت فينابلر في مارس أنها تستعد لإفلاس محتمل.

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