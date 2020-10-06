تراجع أسعار الذهب بعد مغادرة ترامب المستشفى

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فيما ارتفعت الأسهم عقب مغادرة الرئيس الامريكي دونالد ترامب المستشفى بعد علاجه من فيروس كورونا ولكن ضعف الدولار حد من المكاسب.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1910.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:12 بتوقيت جرينتش. وكان قد سجل أمس 1918.36 دولار وهو أعلى مستوى منذ 22 سبتمبر.

وانخفض الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1917 دولارا.

وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في أسبوعين بعد أنباء عودة الرئيس الأمريكي للبيت الأبيض من المستشفى حيث تلقى العلاج لكوفيد-19 وتزايد الآمال حيال حزمة تحفيز أمريكية جديدة.

لكن ضعف الدولار وإحراز تقدم في المحادثات بشأن حزمة التحفيز حدا من هبوط الذهب.

ونزل مؤشر الدولار 0.1% أمام منافسيه ما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4% إلى 24.26 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.3% إلى 893.97 دولار وفقد البلاديوم 0.5% إلى 2350.84 دولار.

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