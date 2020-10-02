النفط يواصل الانخفاض بعد إصابة ترامب بكورونا

المصدر: رويترز

واصلت أسعار النفط خسائرها التي زادت عن ثلاثة بالمئة اليوم الجمعة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أُصيب بكوفيد-19، في ظل مخاوف قائمة بشأن الطلب.

ونزل خام برنت بفعل نبأ إصابة ترامب وتراجع 1.47 سنت أو ما يعادل 3.6 بالمئة إلى 39.4 دولار للبرميل.

كما تراجع الخام الأمريكي 1.40 دولار أو ما يعادل 3.6 بالمئة إلى 37.32 دولار.

ويتجه الخام الأمريكي صوب الانخفاض بنحو ستة بالمئة هذا الأسبوع، بينما يمضي برنت على مسار التراجع بأكثر من سبعة بالمئة، في هبوط للأسبوع الثاني على التوالي للخامين القياسيين.

وكان النفط بالفعل منخفضا بعد أن أخفقت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن مساعدات اقتصادية لتخفيف أثر الجائحة، مما يُضاف إلى المخاوف بشأن تدهور الطلب بدون تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد.

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