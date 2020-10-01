بعد توقف 6 أشهر.. مطار دمشق يستأنف رحلاته التجارية

المصدر: رويترز

عاودت سوريا، اليوم، فتح مطار دمشق أمام الرحلات التجارية الدولية المنتظمة بعد توقف دام ستة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، قائلةً إنها فرضت إجراءات صحية صارمة داخل المنشأة.

وقال مسؤولو المطار إن شركة الخطوط الجوية السورية، وهي الناقل الوطني، ستستأنف مبدئياً الرحلات المقررة إلى وجهات إقليمية منها القاهرة وبيروت، مع تسيير رحلة أسبوعية إلى الخرطوم ورحلات للطيران العارض إلى الكويت.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن أول رحلة جوية مقررة أقلعت إلى القاهرة.

وعُلقت السلطات الرحلات الجوية التجارية في 25 مارس، بعد أيام قليلة من إعلان سوريا عن أول إصابة بكوفيد-19.

وسجلت البلاد 4200 حالة إصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن 200 حالة وفاة منذ رصد الحالة الأولى في 22 مارس.

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