أسعار الذهب ترتفع بفعل تراجع الدولار

المصدر: رويترز

صعد الذهب اليوم الخميس بعدما تعزز الإقبال عليه بفعل تراجع الدولار ومؤشرات على إحراز تقدم في محادثات بشأن إجراءات تحفيز أمريكية جديدة.

وبحلول الساعة 05:55 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1892.23 دولار للأوقية (الأونصة) ليبدأ أكتوبر على ارتفاع بعدما سجل أكبر تراجع شهري له منذ نهاية 2016 في سبتمبر.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1899.80 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات منافسة ليحوم حول أدنى مستوى في أسبوع مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وأمس الأربعاء قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن المحادثات مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "تحرز الكثير من التقدم" بشأن تشريع طال انتظاره للتخفيف من تداعيات كوفيد-19.

وبالنسبة لمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.8% إلى 23.64 دولار للأوقية. وسجل البلاتين أعلى مستوى خلال أسبوع وبلغ 905.15 دولار للأوقية وصعد في أحدث تداولات 1.6% إلى 902.40 دولار للأوقية.

وربح البلاديوم 0.7% إلى 2321.11 دولار للأوقية.

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