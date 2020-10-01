"أميركان إيرلاينز" تسرح 19 ألف موظف مؤقتا

المصدر: رويترز

قالت شركة الخطوط الجوية الأمريكية "أميركان إيرلاينز"، إنها ستبدأ بتسريح 19 ألف عامل بشكل مؤقت يوم الخميس، وقالت جمعية كبيرة إن شركات أخرى ستتبعها في الخطوة، وسط مناقشات مستمر لم تفض لقرار لدعم قانون الحزمة الاقتصادية الجديدة، وفقا لما نقلت رويترز.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، دوغ باركر، للموظفين، في رسالة اطلعت رويترز عليها، إنه على استعداد لإلغاء الإجازات فيما لو تم التوصل إلى اتفاق على حزمة دعم اقتصادي جديدة.

وكان لدى الشركة أكثر من 140 ألف موظف قبل أزمة فيروس كورونا. ومن المتوقع أن يكون الرقم دون 100 ألف في أكتوبر، بما يشمل الإجازات الطوعية وغير الطوعية.

وقالت رئيسة رابطة مضيفي الطيران التي تمثل 50 ألف عامل في القطاع، سارة نيلسون، في بيان، إن شركات الطيران الأخرى بدأت بمنح إجازات ومستعدة لعكس مسارها.

وتطالب شركات الطيران الأميركية بتقديم 25 مليار دولار أخرى لدعم الرواتب لحماية الوظائف لديها لمدة ستة أشهر أخرى، بمجرد انتهاء صلاحية حزمة الدعم الحالية، والتي حالت دون إجازات من هذا النوع.

وتسببت جائحة كورونا بأزمة ألقت بظلالها خصوصا على قطاع الطيران والسفر في جميع أنحاء العالم.

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