رحلة تجريبية ناجحة لطائرة بوينغ 737 ماكس بقيادة رئيس "الطيران الأمريكية"

المصدر: د ب أ

قاد رئيس هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية رحلة تجريبية ناجحة لطائرة من طراز بوينغ 737 ماكس أمس الأربعاء، تمهيدا للخطوة التالية نحو إعادة اعتماد الطائرة.

وقال ستيف ديكسون في مؤتمر صحفي بعد الهبوط الناجح في سياتل، إن عملية إعادة الاعتماد لم تكتمل بعد وإنه لا تزال هناك عدة خطوات أخرى ضرورية قبل أن تبدأ سلسلة 737 ماكس في الطيران مرة أخرى.

يشار إلى أن تلك الرحلة تعد رمزية بشكل أساسي وليست جزءا من عملية إعادة الاعتماد الرسمية، لكنها خطوة مهمة يتعين على شركة بوينغ اجتيازها من أجل الحصول على الضوء الأخضر لاستئناف طيران هذا الطراز من الطائرات، الذي تم إيقافه بعد حادثين - أحدهما في إندونيسيا في أكتوبر 2018 والآخر في إثيوبيا في مارس 2019 - مما أسفر عن مقتل 346 شخصا.

وأشار محققون إلى أن خللا برمجيا كان السبب الرئيسي وراء الحادثين.

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