ميزانية تقديرية سعودية للعام 2021 بـ 846 مليار ريال إيرادات و990 ملياراً نفقات

المصدر: د ب أ

أصدر البيان التمهيدي لميزانية السعودية للعام 2021، حيث تم تقدير الإنفاق في ميزانية السعودية عند 990 مليار ريال للعام المقبل.

وفي حين تم تقدير إيرادات الميزانية السعودية لعام 2021 عند 846 مليار ريال، أشارت التوقعات إلى أن نفقات ميزانية السعودية للعام 2020، عند 1068 مليار ريال.

وتعكس مستويات النفقات سياسات المالية العامة التي تنتهجها المملكة في الاستمرار بالمحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات لعام 2021 والمدی المتوسط المخطط لها سابقا في ميزانية العام 2020، وذلك من خلال التركيز على أولويات الإنفاق، مع ضمان مرونة كافية في التعامل مع التغيرات المالية السريعة خلال العام 2021 استمرارا للجهود المبذولة في مواجهة الأزمة لعام 2020 وحسب متطلبات المرحلة.

وتفصيلا، فمن المتوقع نمو إيرادات السعودية بنحو 10% في 2021 عن المتوقع تحقيقه في العام 2020، مدعوما بتعافي الأسواق المحلية والعالمية.

ومن المقدر أن يستمر إجمالي الإيرادات في النمو ليصل إلى حوالي 928 مليار ريال في العام 2023 بمتوسط نمو سنوي يبلغ 6.4%.

ووفق البيان التمهيدي للميزانية، فمن المتوقع تراجع عجز ميزانية السعودية 2021 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني توقعات بتراجع العجز في ميزانية السعودية بنحو النصف في 2021.

770 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية للعام الجاري

على صعيد العام الجاري، تم تقدير إيرادات ميزانية السعودية للعام الجاري عند 770 مليار ريال، بينما النفقات عند 1068 مليار ريال.

إلى ذلك، أشار البيان التمهيدي إلى توقعات بتسجيل ميزانية العام الجاري عجزا بنسبة 12% من الناتج المحلي.

وبالنظر إلى توقعات كامل العام 2020، فمن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعا بنسبة 3.8% أخذا بعين الاعتبار أداء المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام.

وتشير التوقعات إلى بلوغ التضخم لكامل العام حوالي 3.7% أخذا بالاعتبار الأثر المرتبط بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات.

كما يتوقع تأثر بعض أسعار السلع المستوردة نتيجة للإجراءات المطبقة لمواجهة الجائحة في الدول المصنعة واختلال سلاسل الإمداد العالمية، بينما يمكن أن يحد من ذلك التطورات على جانب الطلب تأثرا بتداعيات الجائحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز