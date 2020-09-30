النفط يتراجع لليوم الثاني مع زيادة الإصابات بكورونا

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء مواصلة تكبد خسائر كبيرة في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا قبل بداية فصل الشتاء في الشمال ما أثار مخاوف من فرض مزيد من القيود على الأنشطة ما قد يقلص بدوره الطلب على الوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 40 سنتا ما يوازي واحدا بالمئة بحلول الساعة 06:35 بتوقيت جرينتش.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا ما يوازي 0.8% إلى 38.97 دولار.

وينتهي أجل عقد نوفمبر اليوم ويحل محله عقد ديسمبر الذي انخفض حوالي 0.7% إلى 41.25 دولار.

وفقد الخامان القياسيان أكثر من 3% أمس مع تجاوز الإصابات بكوفيد-19 المليون نسمة وزادت الإصابات لمثليها في ثلاثة أشهر.

وقال أفتار ساندو مدير السلع في فيليب فيوتشرز "زيادة حالات كوفيد-19 مستمرة في دق ناقوس الخطر للطلب على الطاقة".

واستؤنف الانتاج بحقل السرير الليبي، الذي بلغ انتاجه أكثر من 300 ألف برميل يوميا في العام الماضي، بعد رفع الحصار المفروض على منشآت الطاقة منذ ثمانية أشهر.

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