الذهب بصدد أسوأ شهر منذ 4 سنوات بسبب ارتفاع الدولار

المصدر: رويترز

يتجه الذهب صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري في نحو أربع سنوات، إذ يدفعه الدولار القوي للانخفاض اليوم الأربعاء مع عودة الحذر إلى الأسواق بعد أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1885.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:18 بتوقيت جرينتش، ليتراجع 4.3% منذ بداية الشهر الجاري فيما سيكون أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر 2016.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1893.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% ويمضي صوب تحقيق أكبر مكسب شهري منذ يوليو 2019، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقال هان تان محلل السوق لدى إف.إكس.تي.إم: "مكاسب الدولار عقب المناظرة أحبطت أحدث محاولة للذهب لبلوغ المستوى النفسي المهم عند 1900 دولار" مضيفا أن العملة هي أصل الملاذ الآمن المفضل للمستثمرين حاليا.

لكنه قال "إذا نما قلق المستثمرين أكثر حيال احتمالات تأخر نتيجة الانتخابات، فإن الضبابية السياسية الممتدة قد تقدم دعما آخر للمعدن على مدى الأسابيع القادمة".

أيضا فقد الذهب بعض بريقه بفعل بيانات صينية إيجابية لأنشطة قطاعي الصناعة والخدمات، في الوقت الذي يقتفي فيه المتعاملون في السوق أثر إحراز تقدم في مشروع قانون جديد للدعم المالي متعلق بكورونا في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.7% إلى 23.76 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.9% إلى 867.72 دولار وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2319.05 دولار.

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